Artificial idiot (AII) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Artificial idiot (AII) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Artificial idiot (AII) teave AI Meme Token for Artificial Idiot Bot Ametlik veebisait: https://www.artificialidiot.io/ Ostke AII kohe!

Artificial idiot (AII) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Artificial idiot (AII) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.66K $ 36.66K $ 36.66K Koguvaru: $ 986.62M $ 986.62M $ 986.62M Ringlev varu: $ 986.62M $ 986.62M $ 986.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.66K $ 36.66K $ 36.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00587289 $ 0.00587289 $ 0.00587289 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001636 $ 0.00001636 $ 0.00001636 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Artificial idiot (AII) hinna kohta

Artificial idiot (AII) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Artificial idiot (AII) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AII tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AII tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AII tokeni tokenoomikat, avastage AII tokeni reaalajas hinda!

AII – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AII võiks suunduda? Meie AII hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AII tokeni hinna ennustust kohe!

