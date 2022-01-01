ArthSwap (ARSW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ArthSwap (ARSW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ArthSwap (ARSW) teave ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”. Ametlik veebisait: https://app.arthswap.org/ Ostke ARSW kohe!

ArthSwap (ARSW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ArthSwap (ARSW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.45K $ 39.45K $ 39.45K Koguvaru: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ringlev varu: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.45K $ 39.45K $ 39.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02331131 $ 0.02331131 $ 0.02331131 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ArthSwap (ARSW) hinna kohta

ArthSwap (ARSW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ArthSwap (ARSW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARSW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARSW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARSW tokeni tokenoomikat, avastage ARSW tokeni reaalajas hinda!

ARSW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARSW võiks suunduda? Meie ARSW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARSW tokeni hinna ennustust kohe!

