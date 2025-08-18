Mis on ArthSwap (ARSW)

ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ArthSwap (ARSW) allikas Ametlik veebisait

ArthSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on ArthSwap (ARSW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ArthSwap (ARSW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ArthSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ArthSwap hinna ennustust kohe!

ARSW kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ArthSwap (ARSW) tokenoomika

ArthSwap (ARSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ArthSwap (ARSW) kohta Kui palju on ArthSwap (ARSW) tänapäeval väärt? Reaalajas ARSW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARSW/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARSW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ArthSwap turukapitalisatsioon? ARSW turukapitalisatsioon on $ 32.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARSW ringlev varu? ARSW ringlev varu on 990.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARSW (ATH) hind? ARSW saavutab ATH hinna summas 0.02331131 USD . Mis oli kõigi aegade ARSW madalaim (ATL) hind? ARSW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ARSW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARSW kauplemismaht on -- USD . Kas ARSW sel aastal kõrgemale ka suundub? ARSW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARSW hinna ennustust

ArthSwap (ARSW) Olulised valdkonna uudised