ArQmA (ARQ) teave ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Ametlik veebisait: https://arqma.com/

ArQmA (ARQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ArQmA (ARQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.17K $ 31.17K $ 31.17K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.01K $ 57.01K $ 57.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00114031 $ 0.00114031 $ 0.00114031 Lisateave ArQmA (ARQ) hinna kohta

ArQmA (ARQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ArQmA (ARQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARQ tokeni tokenoomikat, avastage ARQ tokeni reaalajas hinda!

ARQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARQ võiks suunduda? Meie ARQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARQ tokeni hinna ennustust kohe!

