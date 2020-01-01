ARMOR (ARMOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ARMOR (ARMOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ARMOR (ARMOR) teave Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Ametlik veebisait: https://armor.fi Ostke ARMOR kohe!

ARMOR (ARMOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ARMOR (ARMOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.29K $ 110.29K $ 110.29K Koguvaru: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Ringlev varu: $ 237.39M $ 237.39M $ 237.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 348.45K $ 348.45K $ 348.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0004646 $ 0.0004646 $ 0.0004646 Lisateave ARMOR (ARMOR) hinna kohta

ARMOR (ARMOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ARMOR (ARMOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARMOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARMOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARMOR tokeni tokenoomikat, avastage ARMOR tokeni reaalajas hinda!

ARMOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARMOR võiks suunduda? Meie ARMOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARMOR tokeni hinna ennustust kohe!

