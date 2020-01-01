ARKEO (ARKEO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ARKEO (ARKEO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ARKEO (ARKEO) teave Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Ametlik veebisait: https://arkeo.network/ Valge raamat: https://docs.arkeo.network/ Ostke ARKEO kohe!

ARKEO (ARKEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ARKEO (ARKEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 651.41K $ 651.41K $ 651.41K Koguvaru: $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Ringlev varu: $ 20.99M $ 20.99M $ 20.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.146623 $ 0.146623 $ 0.146623 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03103098 $ 0.03103098 $ 0.03103098 Praegune hind: $ 0.03104433 $ 0.03104433 $ 0.03104433 Lisateave ARKEO (ARKEO) hinna kohta

ARKEO (ARKEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ARKEO (ARKEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARKEO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARKEO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARKEO tokeni tokenoomikat, avastage ARKEO tokeni reaalajas hinda!

