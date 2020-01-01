Arie The Sealion (ARIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arie The Sealion (ARIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arie The Sealion (ARIE) teave Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Ametlik veebisait: https://www.ariethesealion.com/ Ostke ARIE kohe!

Arie The Sealion (ARIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arie The Sealion (ARIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.87K $ 37.87K $ 37.87K Koguvaru: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ringlev varu: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.87K $ 37.87K $ 37.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Arie The Sealion (ARIE) hinna kohta

Arie The Sealion (ARIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arie The Sealion (ARIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARIE tokeni tokenoomikat, avastage ARIE tokeni reaalajas hinda!

ARIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARIE võiks suunduda? Meie ARIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARIE tokeni hinna ennustust kohe!

