Arianee (ARIA20) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arianee (ARIA20) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Arianee (ARIA20) teave Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Ametlik veebisait: https://arianee.org/ Valge raamat: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Ostke ARIA20 kohe!

Arianee (ARIA20) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arianee (ARIA20) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Praegune hind: $ 0.062466 $ 0.062466 $ 0.062466 Lisateave Arianee (ARIA20) hinna kohta

Arianee (ARIA20) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arianee (ARIA20) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARIA20 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARIA20 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARIA20 tokeni tokenoomikat, avastage ARIA20 tokeni reaalajas hinda!

ARIA20 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARIA20 võiks suunduda? Meie ARIA20 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARIA20 tokeni hinna ennustust kohe!

