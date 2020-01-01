Ariacoin (ARIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ariacoin (ARIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ariacoin (ARIA) teave AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space. Ametlik veebisait: https://www.ariacoin.io/ Valge raamat: https://arialand-whitepaper.gitbook.io/ariacoin-whitepaper Ostke ARIA kohe!

Ariacoin (ARIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ariacoin (ARIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.58K $ 1.58K $ 1.58K Koguvaru: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Ringlev varu: $ 27.44B $ 27.44B $ 27.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.75K $ 5.75K $ 5.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ariacoin (ARIA) hinna kohta

Ariacoin (ARIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ariacoin (ARIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARIA tokeni tokenoomikat, avastage ARIA tokeni reaalajas hinda!

ARIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARIA võiks suunduda? Meie ARIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARIA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!