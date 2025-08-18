Rohkem infot ARIA

Ariacoin

Ariacoin hind (ARIA)

Loendis mitteolevad

1 ARIA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
USD
Ariacoin (ARIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:50:14 (UTC+8)

Ariacoin (ARIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-6.08%

+1.27%

+1.27%

Ariacoin (ARIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ARIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARIA muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -6.08% 24 tunni vältel +1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ariacoin (ARIA) – turuteave

$ 1.72K
$ 1.72K$ 1.72K

--
----

$ 6.27K
$ 6.27K$ 6.27K

27.44B
27.44B 27.44B

99,990,854,652.56473
99,990,854,652.56473 99,990,854,652.56473

Ariacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARIA ringlev varu on 27.44B, mille koguvaru on 99990854652.56473. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.27K.

Ariacoin (ARIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ariacoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ariacoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ariacoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ariacoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.08%
30 päeva$ 0-1.38%
60 päeva$ 0-49.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Ariacoin (ARIA)

AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space.

Üksuse Ariacoin (ARIA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ariacoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ariacoin (ARIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ariacoin (ARIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ariacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ariacoin hinna ennustust kohe!

ARIA kohalike valuutade suhtes

Ariacoin (ARIA) tokenoomika

Ariacoin (ARIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ariacoin (ARIA) kohta

Kui palju on Ariacoin (ARIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARIA/USD hind?
Praegune hind ARIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ariacoin turukapitalisatsioon?
ARIA turukapitalisatsioon on $ 1.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARIA ringlev varu?
ARIA ringlev varu on 27.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARIA (ATH) hind?
ARIA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ARIA madalaim (ATL) hind?
ARIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARIA kauplemismaht on -- USD.
Kas ARIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARIA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:50:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.