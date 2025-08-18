Mis on Ariacoin (ARIA)

AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space.

Üksuse Ariacoin (ARIA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ariacoin (ARIA) kohta Kui palju on Ariacoin (ARIA) tänapäeval väärt? Reaalajas ARIA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARIA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ariacoin turukapitalisatsioon? ARIA turukapitalisatsioon on $ 1.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARIA ringlev varu? ARIA ringlev varu on 27.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARIA (ATH) hind? ARIA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ARIA madalaim (ATL) hind? ARIA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ARIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARIA kauplemismaht on -- USD . Kas ARIA sel aastal kõrgemale ka suundub? ARIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARIA hinna ennustust

