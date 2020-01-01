Aria (ARIA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Aria (ARIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Aria (ARIA) teave

Aria is the world’s FIRST 3D AI virtual human to livestream and interact with a live audience on Twitch — made possible by SynchroVerse's patented technology and all-star team of developers, animators, and designers!

Unlike any other AI VTuber or influencer, Aria is an evolving digital entity brought to life with hyperrealistic 3D visuals and fluid, lifelike animations. Every gesture, every expression, and every move is powered by advanced rendering techniques and a built-in library of animations that adapt in real-time to her environment and your interactions.

Ametlik veebisait:
https://aria.show
Valge raamat:
https://whitepaper.synchroverse.ai

Aria (ARIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Aria (ARIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 838.06K
$ 838.06K$ 838.06K
Koguvaru:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Ringlev varu:
$ 899.72M
$ 899.72M$ 899.72M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 931.38K
$ 931.38K$ 931.38K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00355226
$ 0.00355226$ 0.00355226
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00013968
$ 0.00013968$ 0.00013968
Praegune hind:
$ 0.00093404
$ 0.00093404$ 0.00093404

Aria (ARIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Aria (ARIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ARIA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ARIA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ARIA tokeni tokenoomikat, avastage ARIA tokeni reaalajas hinda!

ARIA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ARIA võiks suunduda? Meie ARIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.