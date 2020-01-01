aRIA Currency (RIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi aRIA Currency (RIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

aRIA Currency (RIA) teave Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Ametlik veebisait: https://nextgen.ariacurrency.com/ Ostke RIA kohe!

aRIA Currency (RIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage aRIA Currency (RIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.58K $ 2.58K $ 2.58K Koguvaru: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Ringlev varu: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.58K $ 2.58K $ 2.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave aRIA Currency (RIA) hinna kohta

aRIA Currency (RIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud aRIA Currency (RIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIA tokeni tokenoomikat, avastage RIA tokeni reaalajas hinda!

RIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIA võiks suunduda? Meie RIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIA tokeni hinna ennustust kohe!

