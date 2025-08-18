Mis on aRIA Currency (RIA)

Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

aRIA Currency hinna ennustus (USD)

Kui palju on aRIA Currency (RIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aRIA Currency (RIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aRIA Currency nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

aRIA Currency (RIA) tokenoomika

aRIA Currency (RIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aRIA Currency (RIA) kohta Kui palju on aRIA Currency (RIA) tänapäeval väärt? Reaalajas RIA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RIA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on aRIA Currency turukapitalisatsioon? RIA turukapitalisatsioon on $ 2.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RIA ringlev varu? RIA ringlev varu on 9.99B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIA (ATH) hind? RIA saavutab ATH hinna summas 1.011 USD . Mis oli kõigi aegade RIA madalaim (ATL) hind? RIA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RIA kauplemismaht on -- USD . Kas RIA sel aastal kõrgemale ka suundub? RIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIA hinna ennustust

