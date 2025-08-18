Rohkem infot ARIA

Aria hind (ARIA)

1 ARIA/USD reaalajas hind:

$0.00087627
$0.00087627
-13.90%1D
Aria (ARIA) reaalajas hinnagraafik
Aria (ARIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00087087
$ 0.00087087
24 h madal
$ 0.00103534
$ 0.00103534
24 h kõrge

$ 0.00087087
$ 0.00087087

$ 0.00103534
$ 0.00103534

$ 0.00355226
$ 0.00355226

$ 0.00013968
$ 0.00013968

-4.97%

-13.94%

-29.30%

-29.30%

Aria (ARIA) reaalajas hind on $0.00087627. Viimase 24 tunni jooksul ARIA kaubeldud madalaim $ 0.00087087 ja kõrgeim $ 0.00103534 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00355226 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00013968.

Lüliajalise tootluse osas on ARIA muutunud -4.97% viimase tunni jooksul, -13.94% 24 tunni vältel -29.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aria (ARIA) – turuteave

$ 783.78K
$ 783.78K

--
--

$ 871.06K
$ 871.06K

899.72M
899.72M

999,908,483.914224
999,908,483.914224

Aria praegune turukapitalisatsioon on $ 783.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARIA ringlev varu on 899.72M, mille koguvaru on 999908483.914224. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 871.06K.

Aria (ARIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aria ja USD hinnamuutus $ -0.000142039065233791.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aria ja USD hinnamuutus $ -0.0002181177.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aria ja USD hinnamuutus $ -0.0003424506.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aria ja USD hinnamuutus $ -0.0012476308859964006.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000142039065233791-13.94%
30 päeva$ -0.0002181177-24.89%
60 päeva$ -0.0003424506-39.08%
90 päeva$ -0.0012476308859964006-58.74%

Mis on Aria (ARIA)

Aria is the world’s FIRST 3D AI virtual human to livestream and interact with a live audience on Twitch — made possible by SynchroVerse's patented technology and all-star team of developers, animators, and designers! Unlike any other AI VTuber or influencer, Aria is an evolving digital entity brought to life with hyperrealistic 3D visuals and fluid, lifelike animations. Every gesture, every expression, and every move is powered by advanced rendering techniques and a built-in library of animations that adapt in real-time to her environment and your interactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aria (ARIA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aria (ARIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aria (ARIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aria hinna ennustust kohe!

ARIA kohalike valuutade suhtes

Aria (ARIA) tokenoomika

Aria (ARIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aria (ARIA) kohta

Kui palju on Aria (ARIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARIA hind USD on 0.00087627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARIA/USD hind?
Praegune hind ARIA/USD on $ 0.00087627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aria turukapitalisatsioon?
ARIA turukapitalisatsioon on $ 783.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARIA ringlev varu?
ARIA ringlev varu on 899.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARIA (ATH) hind?
ARIA saavutab ATH hinna summas 0.00355226 USD.
Mis oli kõigi aegade ARIA madalaim (ATL) hind?
ARIA nägi ATL hinda summas 0.00013968 USD.
Milline on ARIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARIA kauplemismaht on -- USD.
Kas ARIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARIA hinna ennustust.
