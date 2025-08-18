Mis on Aria (ARIA)

Aria is the world’s FIRST 3D AI virtual human to livestream and interact with a live audience on Twitch — made possible by SynchroVerse's patented technology and all-star team of developers, animators, and designers! Unlike any other AI VTuber or influencer, Aria is an evolving digital entity brought to life with hyperrealistic 3D visuals and fluid, lifelike animations. Every gesture, every expression, and every move is powered by advanced rendering techniques and a built-in library of animations that adapt in real-time to her environment and your interactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aria (ARIA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aria (ARIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aria (ARIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aria hinna ennustust kohe!

ARIA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aria (ARIA) tokenoomika

Aria (ARIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aria (ARIA) kohta Kui palju on Aria (ARIA) tänapäeval väärt? Reaalajas ARIA hind USD on 0.00087627 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARIA/USD hind? $ 0.00087627 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aria turukapitalisatsioon? ARIA turukapitalisatsioon on $ 783.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARIA ringlev varu? ARIA ringlev varu on 899.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARIA (ATH) hind? ARIA saavutab ATH hinna summas 0.00355226 USD . Mis oli kõigi aegade ARIA madalaim (ATL) hind? ARIA nägi ATL hinda summas 0.00013968 USD . Milline on ARIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARIA kauplemismaht on -- USD . Kas ARIA sel aastal kõrgemale ka suundub? ARIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARIA hinna ennustust

Aria (ARIA) Olulised valdkonna uudised