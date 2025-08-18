Rohkem infot ARGON

Argon hind (ARGON)

Loendis mitteolevad

1 ARGON/USD reaalajas hind:

$0,00045416
-1,60%1D
USD
Argon (ARGON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:33:52 (UTC+8)

Argon (ARGON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0,437525
$ 0
+0,25%

-1,64%

+13,81%

+13,81%

Argon (ARGON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ARGON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARGONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,437525 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARGON muutunud +0,25% viimase tunni jooksul, -1,64% 24 tunni vältel +13,81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Argon (ARGON) – turuteave

$ 31,06K
--
$ 45,42K
68,40M
100.000.000,0
Argon praegune turukapitalisatsioon on $ 31,06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARGON ringlev varu on 68,40M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45,42K.

Argon (ARGON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Argon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Argon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Argon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Argon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1,64%
30 päeva$ 0-5,69%
60 päeva$ 0+164,14%
90 päeva$ 0--

Mis on Argon (ARGON)

Worlds First Blockchain Based Freelancer Platform

Üksuse Argon (ARGON) allikas

Ametlik veebisait

Argon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Argon (ARGON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Argon (ARGON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Argon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Argon hinna ennustust kohe!

ARGON kohalike valuutade suhtes

Argon (ARGON) tokenoomika

Argon (ARGON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARGON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Argon (ARGON) kohta

Kui palju on Argon (ARGON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARGON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARGON/USD hind?
Praegune hind ARGON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Argon turukapitalisatsioon?
ARGON turukapitalisatsioon on $ 31,06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARGON ringlev varu?
ARGON ringlev varu on 68,40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARGON (ATH) hind?
ARGON saavutab ATH hinna summas 0,437525 USD.
Mis oli kõigi aegade ARGON madalaim (ATL) hind?
ARGON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARGON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARGON kauplemismaht on -- USD.
Kas ARGON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARGON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARGON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:33:52 (UTC+8)

