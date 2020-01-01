Ardana (DANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ardana (DANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ardana (DANA) teave Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Ametlik veebisait: https://ardana.org/ Ostke DANA kohe!

Ardana (DANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ardana (DANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Koguvaru: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Ringlev varu: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.96K $ 23.96K $ 23.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019169 $ 0.00019169 $ 0.00019169 Lisateave Ardana (DANA) hinna kohta

Ardana (DANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ardana (DANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DANA tokeni tokenoomikat, avastage DANA tokeni reaalajas hinda!

DANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DANA võiks suunduda? Meie DANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DANA tokeni hinna ennustust kohe!

