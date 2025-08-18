Rohkem infot DANA

USD
Ardana (DANA) reaalajas hinnagraafik
Ardana (DANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 11.27
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Ardana (DANA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DANA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DANA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ardana (DANA) – turuteave

$ 7.95K
--
$ 21.18K
46.91M
125,000,000.0
Ardana praegune turukapitalisatsioon on $ 7.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DANA ringlev varu on 46.91M, mille koguvaru on 125000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.18K.

Ardana (DANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ardana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ardana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ardana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ardana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.19%
60 päeva$ 0-80.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Ardana (DANA)

Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ardana (DANA) allikas

Ametlik veebisait

Ardana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ardana (DANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ardana (DANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ardana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ardana hinna ennustust kohe!

DANA kohalike valuutade suhtes

Ardana (DANA) tokenoomika

Ardana (DANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ardana (DANA) kohta

Kui palju on Ardana (DANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DANA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DANA/USD hind?
Praegune hind DANA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ardana turukapitalisatsioon?
DANA turukapitalisatsioon on $ 7.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DANA ringlev varu?
DANA ringlev varu on 46.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DANA (ATH) hind?
DANA saavutab ATH hinna summas 11.27 USD.
Mis oli kõigi aegade DANA madalaim (ATL) hind?
DANA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DANA kauplemismaht on -- USD.
Kas DANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DANA hinna ennustust.
