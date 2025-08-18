Mis on Ardana (DANA)

Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.

Üksuse Ardana (DANA) allikas Ametlik veebisait

Ardana (DANA) tokenoomika

Ardana (DANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ardana (DANA) kohta Kui palju on Ardana (DANA) tänapäeval väärt? Reaalajas DANA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DANA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ardana turukapitalisatsioon? DANA turukapitalisatsioon on $ 7.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DANA ringlev varu? DANA ringlev varu on 46.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DANA (ATH) hind? DANA saavutab ATH hinna summas 11.27 USD . Mis oli kõigi aegade DANA madalaim (ATL) hind? DANA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DANA kauplemismaht on -- USD . Kas DANA sel aastal kõrgemale ka suundub? DANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DANA hinna ennustust

