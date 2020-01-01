Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) teave Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all ! Ametlik veebisait: https://archiethecigarpoodle.com/ Ostke ARCHIE kohe!

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.43K Koguvaru: $ 976.74M Ringlev varu: $ 976.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARCHIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARCHIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARCHIE tokeni tokenoomikat, avastage ARCHIE tokeni reaalajas hinda!

