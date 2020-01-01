Archethic (UCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Archethic (UCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Ametlik veebisait: https://www.archethic.net/ Valge raamat: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf

Archethic (UCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Archethic (UCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.09K $ 123.09K $ 123.09K Koguvaru: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Ringlev varu: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 286.15K $ 286.15K $ 286.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00029621 $ 0.00029621 $ 0.00029621 Lisateave Archethic (UCO) hinna kohta

Archethic (UCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Archethic (UCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UCO tokeni tokenoomikat, avastage UCO tokeni reaalajas hinda!

UCO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UCO võiks suunduda? Meie UCO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UCO tokeni hinna ennustust kohe!

