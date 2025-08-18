Rohkem infot ARCAS

ARCAS Hinnainfo

ARCAS Valge raamat

ARCAS Ametlik veebisait

ARCAS Tokenoomika

ARCAS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Arcas logo

Arcas hind (ARCAS)

Loendis mitteolevad

1 ARCAS/USD reaalajas hind:

$0.0321737
$0.0321737$0.0321737
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Arcas (ARCAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:13:03 (UTC+8)

Arcas (ARCAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03189719
$ 0.03189719$ 0.03189719
24 h madal
$ 0.03441255
$ 0.03441255$ 0.03441255
24 h kõrge

$ 0.03189719
$ 0.03189719$ 0.03189719

$ 0.03441255
$ 0.03441255$ 0.03441255

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-2.79%

-4.88%

-4.88%

Arcas (ARCAS) reaalajas hind on $0.032175. Viimase 24 tunni jooksul ARCAS kaubeldud madalaim $ 0.03189719 ja kõrgeim $ 0.03441255 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARCAS muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -2.79% 24 tunni vältel -4.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arcas (ARCAS) – turuteave

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M

69.43M
69.43M 69.43M

99,433,158.0
99,433,158.0 99,433,158.0

Arcas praegune turukapitalisatsioon on $ 2.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARCAS ringlev varu on 69.43M, mille koguvaru on 99433158.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.20M.

Arcas (ARCAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arcas ja USD hinnamuutus $ -0.00092674096449729.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arcas ja USD hinnamuutus $ +0.0075360960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arcas ja USD hinnamuutus $ +0.0134644234.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arcas ja USD hinnamuutus $ +0.00764291252106547.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00092674096449729-2.79%
30 päeva$ +0.0075360960+23.42%
60 päeva$ +0.0134644234+41.85%
90 päeva$ +0.00764291252106547+31.15%

Mis on Arcas (ARCAS)

ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Arcas (ARCAS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Arcas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arcas (ARCAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcas (ARCAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arcas hinna ennustust kohe!

ARCAS kohalike valuutade suhtes

Arcas (ARCAS) tokenoomika

Arcas (ARCAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARCAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcas (ARCAS) kohta

Kui palju on Arcas (ARCAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARCAS hind USD on 0.032175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARCAS/USD hind?
Praegune hind ARCAS/USD on $ 0.032175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arcas turukapitalisatsioon?
ARCAS turukapitalisatsioon on $ 2.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARCAS ringlev varu?
ARCAS ringlev varu on 69.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARCAS (ATH) hind?
ARCAS saavutab ATH hinna summas 2.09 USD.
Mis oli kõigi aegade ARCAS madalaim (ATL) hind?
ARCAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARCAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARCAS kauplemismaht on -- USD.
Kas ARCAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARCAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARCAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:13:03 (UTC+8)

Arcas (ARCAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.