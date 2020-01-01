Arbitrove Governance Token (TROVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arbitrove Governance Token (TROVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arbitrove Governance Token (TROVE) teave The Governance Token for the Arbitrove Protocol Ametlik veebisait: http://arbitrove.finance/ Valge raamat: https://nitro-cartel.gitbook.io/nitro-cartel/ Ostke TROVE kohe!

Arbitrove Governance Token (TROVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arbitrove Governance Token (TROVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.052484 $ 0.052484 $ 0.052484 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00129044 $ 0.00129044 $ 0.00129044 Praegune hind: $ 0.00352235 $ 0.00352235 $ 0.00352235 Lisateave Arbitrove Governance Token (TROVE) hinna kohta

Arbitrove Governance Token (TROVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arbitrove Governance Token (TROVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TROVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TROVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TROVE tokeni tokenoomikat, avastage TROVE tokeni reaalajas hinda!

TROVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TROVE võiks suunduda? Meie TROVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TROVE tokeni hinna ennustust kohe!

