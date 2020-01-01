ArbiPad (ARBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ArbiPad (ARBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ArbiPad (ARBI) teave What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI.

Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI!

Incentive Rewards Program for Community How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap Ametlik veebisait: https://www.arbipad.com/ Valge raamat: https://docs.arbipad.com/ Ostke ARBI kohe!

ArbiPad (ARBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ArbiPad (ARBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 544.49K $ 544.49K $ 544.49K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.46B $ 5.46B $ 5.46B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 998.15K $ 998.15K $ 998.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00174926 $ 0.00174926 $ 0.00174926 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ArbiPad (ARBI) hinna kohta

ArbiPad (ARBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ArbiPad (ARBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARBI tokeni tokenoomikat, avastage ARBI tokeni reaalajas hinda!

ARBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARBI võiks suunduda? Meie ARBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARBI tokeni hinna ennustust kohe!

