## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap

Üksuse ArbiPad (ARBI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on ArbiPad (ARBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ArbiPad (ARBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ArbiPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ArbiPad (ARBI) tokenoomika

ArbiPad (ARBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ArbiPad (ARBI) kohta Kui palju on ArbiPad (ARBI) tänapäeval väärt? Reaalajas ARBI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARBI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARBI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ArbiPad turukapitalisatsioon? ARBI turukapitalisatsioon on $ 544.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARBI ringlev varu? ARBI ringlev varu on 5.46B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARBI (ATH) hind? ARBI saavutab ATH hinna summas 0.00174926 USD . Mis oli kõigi aegade ARBI madalaim (ATL) hind? ARBI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ARBI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARBI kauplemismaht on -- USD . Kas ARBI sel aastal kõrgemale ka suundub? ARBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARBI hinna ennustust

