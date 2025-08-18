Mis on ArbiDoge (ADOGE)

Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.

Kui palju on ArbiDoge (ADOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ArbiDoge (ADOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ArbiDoge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ArbiDoge (ADOGE) tokenoomika

ArbiDoge (ADOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ArbiDoge (ADOGE) kohta Kui palju on ArbiDoge (ADOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas ADOGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADOGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ArbiDoge turukapitalisatsioon? ADOGE turukapitalisatsioon on $ 565.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADOGE ringlev varu? ADOGE ringlev varu on 8.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADOGE (ATH) hind? ADOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ADOGE madalaim (ATL) hind? ADOGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ADOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADOGE kauplemismaht on -- USD . Kas ADOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? ADOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADOGE hinna ennustust

