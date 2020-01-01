Arata AGI (ARATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arata AGI (ARATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arata AGI (ARATA) teave ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Protocol fee payments Ametlik veebisait: https://arataagi.org/ Ostke ARATA kohe!

Arata AGI (ARATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arata AGI (ARATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.57K $ 30.57K $ 30.57K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.68K $ 43.68K $ 43.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00194257 $ 0.00194257 $ 0.00194257 Praegune hind: $ 0.00436754 $ 0.00436754 $ 0.00436754 Lisateave Arata AGI (ARATA) hinna kohta

Arata AGI (ARATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arata AGI (ARATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARATA tokeni tokenoomikat, avastage ARATA tokeni reaalajas hinda!

