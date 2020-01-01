Arata AGI (ARATA) tokenoomika
Arata AGI (ARATA) teave
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem.
ARATA Token Utility:
- Agent deployment and execution
- Governance voting rights
- Staking rewards
- Network resource allocation
- Protocol fee payments
Arata AGI (ARATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Arata AGI (ARATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Arata AGI (ARATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Arata AGI (ARATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ARATA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ARATA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ARATA tokeni tokenoomikat, avastage ARATA tokeni reaalajas hinda!
ARATA – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu ARATA võiks suunduda? Meie ARATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.