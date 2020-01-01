Aquathecoin (AQUA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aquathecoin (AQUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aquathecoin (AQUA) teave The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Ametlik veebisait: https://aquaonsol.fun/ Ostke AQUA kohe!

Aquathecoin (AQUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aquathecoin (AQUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Koguvaru: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Ringlev varu: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00293112 $ 0.00293112 $ 0.00293112 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Aquathecoin (AQUA) hinna kohta

Aquathecoin (AQUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aquathecoin (AQUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AQUA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AQUA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AQUA tokeni tokenoomikat, avastage AQUA tokeni reaalajas hinda!

AQUA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AQUA võiks suunduda? Meie AQUA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AQUA tokeni hinna ennustust kohe!

