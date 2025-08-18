Mis on Aquarius (AQUA)

AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aquarius (AQUA) allikas Ametlik veebisait

Aquarius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aquarius (AQUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aquarius (AQUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aquarius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aquarius hinna ennustust kohe!

AQUA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aquarius (AQUA) tokenoomika

Aquarius (AQUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AQUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aquarius (AQUA) kohta Kui palju on Aquarius (AQUA) tänapäeval väärt? Reaalajas AQUA hind USD on 0.00101669 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AQUA/USD hind? $ 0.00101669 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AQUA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aquarius turukapitalisatsioon? AQUA turukapitalisatsioon on $ 36.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AQUA ringlev varu? AQUA ringlev varu on 35.89B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AQUA (ATH) hind? AQUA saavutab ATH hinna summas 0.02350576 USD . Mis oli kõigi aegade AQUA madalaim (ATL) hind? AQUA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AQUA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AQUA kauplemismaht on -- USD . Kas AQUA sel aastal kõrgemale ka suundub? AQUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AQUA hinna ennustust

Aquarius (AQUA) Olulised valdkonna uudised