April (APRIL) teave Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Ametlik veebisait: https://apriloracle.com Ostke APRIL kohe!

April (APRIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage April (APRIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.30K $ 43.30K $ 43.30K Koguvaru: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Ringlev varu: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.77K $ 50.77K $ 50.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00040614 $ 0.00040614 $ 0.00040614 Lisateave April (APRIL) hinna kohta

April (APRIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud April (APRIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APRIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APRIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APRIL tokeni tokenoomikat, avastage APRIL tokeni reaalajas hinda!

