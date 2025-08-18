Mis on April (APRIL)

Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.

April (APRIL) tokenoomika

April (APRIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APRIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on April turukapitalisatsioon? APRIL turukapitalisatsioon on $ 42.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APRIL ringlev varu? APRIL ringlev varu on 106.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APRIL (ATH) hind? APRIL saavutab ATH hinna summas 0.201633 USD . Mis oli kõigi aegade APRIL madalaim (ATL) hind? APRIL nägi ATL hinda summas 0 USD .

