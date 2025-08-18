Rohkem infot APRIL

April logo

April hind (APRIL)

Loendis mitteolevad

1 APRIL/USD reaalajas hind:

$0.00040207
$0.00040207$0.00040207
-3.10%1D
mexc
USD
April (APRIL) reaalajas hinnagraafik
April (APRIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.201633
$ 0.201633$ 0.201633

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.11%

+3.58%

+3.58%

April (APRIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul APRIL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. APRILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.201633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on APRIL muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.11% 24 tunni vältel +3.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

April (APRIL) – turuteave

$ 42.87K
$ 42.87K$ 42.87K

--
----

$ 50.26K
$ 50.26K$ 50.26K

106.62M
106.62M 106.62M

125,000,000.0
125,000,000.0 125,000,000.0

April praegune turukapitalisatsioon on $ 42.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. APRIL ringlev varu on 106.62M, mille koguvaru on 125000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.26K.

April (APRIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse April ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse April ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse April ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse April ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.11%
30 päeva$ 0+14.31%
60 päeva$ 0+11.06%
90 päeva$ 0--

Mis on April (APRIL)

Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.

Üksuse April (APRIL) allikas

Ametlik veebisait

April hinna ennustus (USD)

Kui palju on April (APRIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie April (APRIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida April nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake April hinna ennustust kohe!

APRIL kohalike valuutade suhtes

April (APRIL) tokenoomika

April (APRIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APRIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse April (APRIL) kohta

Kui palju on April (APRIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas APRIL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APRIL/USD hind?
Praegune hind APRIL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on April turukapitalisatsioon?
APRIL turukapitalisatsioon on $ 42.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APRIL ringlev varu?
APRIL ringlev varu on 106.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APRIL (ATH) hind?
APRIL saavutab ATH hinna summas 0.201633 USD.
Mis oli kõigi aegade APRIL madalaim (ATL) hind?
APRIL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on APRIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APRIL kauplemismaht on -- USD.
Kas APRIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
APRIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APRIL hinna ennustust.
