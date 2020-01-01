Apricot (APRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apricot (APRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apricot (APRT) teave "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" Ametlik veebisait: https://apricot.one

Apricot (APRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apricot (APRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.80K $ 19.80K $ 19.80K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 164.50M $ 164.50M $ 164.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 120.34K $ 120.34K $ 120.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.334352 $ 0.334352 $ 0.334352 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012034 $ 0.00012034 $ 0.00012034 Lisateave Apricot (APRT) hinna kohta

Apricot (APRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apricot (APRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APRT tokeni tokenoomikat, avastage APRT tokeni reaalajas hinda!

APRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APRT võiks suunduda? Meie APRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

