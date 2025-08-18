Mis on Apricot (APRT)

"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"

Üksuse Apricot (APRT) allikas Ametlik veebisait

APRT kohalike valuutade suhtes

Apricot (APRT) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apricot (APRT) kohta Kui palju on Apricot (APRT) tänapäeval väärt? Reaalajas APRT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune APRT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind APRT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Apricot turukapitalisatsioon? APRT turukapitalisatsioon on $ 19.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APRT ringlev varu? APRT ringlev varu on 164.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APRT (ATH) hind? APRT saavutab ATH hinna summas 0.334352 USD . Mis oli kõigi aegade APRT madalaim (ATL) hind? APRT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on APRT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine APRT kauplemismaht on -- USD . Kas APRT sel aastal kõrgemale ka suundub? APRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APRT hinna ennustust

