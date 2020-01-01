Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) teave This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo's proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue "dislocated" credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. Ametlik veebisait: https://securitize.io/primary-market/apollo-diversified-credit-securitize-fund

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.35M Koguvaru: $ 105.34K Ringlev varu: $ 105.34K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,049.29 Kõigi aegade madalaim: $ 1,004.33 Praegune hind: $ 1,047.58

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACRED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACRED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACRED tokeni tokenoomikat, avastage ACRED tokeni reaalajas hinda!

