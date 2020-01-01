apM Coin (APM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi apM Coin (APM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

apM Coin (APM) teave A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market Ametlik veebisait: https://apm-coin.com Ostke APM kohe!

apM Coin (APM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage apM Coin (APM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 984.52K $ 984.52K $ 984.52K Koguvaru: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Ringlev varu: $ 361.88M $ 361.88M $ 361.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00244691 $ 0.00244691 $ 0.00244691 Praegune hind: $ 0.00272061 $ 0.00272061 $ 0.00272061 Lisateave apM Coin (APM) hinna kohta

apM Coin (APM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud apM Coin (APM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APM tokeni tokenoomikat, avastage APM tokeni reaalajas hinda!

APM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APM võiks suunduda? Meie APM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APM tokeni hinna ennustust kohe!

