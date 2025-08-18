Rohkem infot APM

apM Coin logo

apM Coin hind (APM)

Loendis mitteolevad

1 APM/USD reaalajas hind:

-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
apM Coin (APM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:12:49 (UTC+8)

apM Coin (APM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.17%

-0.93%

-2.29%

-2.29%

apM Coin (APM) reaalajas hind on $0.00283291. Viimase 24 tunni jooksul APM kaubeldud madalaim $ 0.00282632 ja kõrgeim $ 0.00288487 näitab aktiivset turu volatiivsust. APMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00244691.

Lüliajalise tootluse osas on APM muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -0.93% 24 tunni vältel -2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

apM Coin (APM) – turuteave

apM Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. APM ringlev varu on 361.88M, mille koguvaru on 1812500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.14M.

apM Coin (APM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse apM Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse apM Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0000262865.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse apM Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0000613543.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse apM Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0003288961009462154.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.93%
30 päeva$ -0.0000262865-0.92%
60 päeva$ -0.0000613543-2.16%
90 päeva$ -0.0003288961009462154-10.40%

Mis on apM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse apM Coin (APM) allikas

Ametlik veebisait

apM Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on apM Coin (APM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie apM Coin (APM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida apM Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake apM Coin hinna ennustust kohe!

APM kohalike valuutade suhtes

apM Coin (APM) tokenoomika

apM Coin (APM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse apM Coin (APM) kohta

Kui palju on apM Coin (APM) tänapäeval väärt?
Reaalajas APM hind USD on 0.00283291 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APM/USD hind?
Praegune hind APM/USD on $ 0.00283291. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on apM Coin turukapitalisatsioon?
APM turukapitalisatsioon on $ 1.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APM ringlev varu?
APM ringlev varu on 361.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APM (ATH) hind?
APM saavutab ATH hinna summas 1.066 USD.
Mis oli kõigi aegade APM madalaim (ATL) hind?
APM nägi ATL hinda summas 0.00244691 USD.
Milline on APM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APM kauplemismaht on -- USD.
Kas APM sel aastal kõrgemale ka suundub?
APM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.