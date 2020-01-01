Apicoin (API) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apicoin (API) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apicoin (API) teave Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token. Ametlik veebisait: https://apicoin.ai/ Valge raamat: https://apicoin.gitbook.io/apicoin-usdapi-whitepaper/ Ostke API kohe!

Apicoin (API) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apicoin (API) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00324631 $ 0.00324631 $ 0.00324631 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Apicoin (API) hinna kohta

Apicoin (API) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apicoin (API) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate API tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: API tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate API tokeni tokenoomikat, avastage API tokeni reaalajas hinda!

API – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu API võiks suunduda? Meie API hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake API tokeni hinna ennustust kohe!

