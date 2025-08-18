Mis on Apicoin (API)

Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token.

Üksuse Apicoin (API) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Apicoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apicoin (API) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apicoin (API) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

API kohalike valuutade suhtes

Apicoin (API) tokenoomika

Apicoin (API) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet API tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apicoin (API) kohta Kui palju on Apicoin (API) tänapäeval väärt? Reaalajas API hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune API/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind API/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Apicoin turukapitalisatsioon? API turukapitalisatsioon on $ 9.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on API ringlev varu? API ringlev varu on 999.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim API (ATH) hind? API saavutab ATH hinna summas 0.00324631 USD . Mis oli kõigi aegade API madalaim (ATL) hind? API nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on API kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine API kauplemismaht on -- USD . Kas API sel aastal kõrgemale ka suundub? API võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake API hinna ennustust

