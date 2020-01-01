Apexrom (APR) tokenoomika
Apexrom (APR) teave
APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy
Apexrom (APR) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Apexrom (APR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Apexrom (APR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Apexrom (APR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate APR tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
APR tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate APR tokeni tokenoomikat, avastage APR tokeni reaalajas hinda!
APR – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu APR võiks suunduda? Meie APR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.