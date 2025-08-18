Rohkem infot APR

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Apexrom (APR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:34:23 (UTC+8)

Apexrom (APR) hinna teave (USD)

Apexrom (APR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul APR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. APRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00123536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on APR muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +31.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apexrom (APR) – turuteave

Apexrom praegune turukapitalisatsioon on $ 36.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. APR ringlev varu on 454.58M, mille koguvaru on 969970520.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.63K.

Apexrom (APR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Apexrom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Apexrom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Apexrom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Apexrom ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.01%
30 päeva$ 0-92.53%
60 päeva$ 0-93.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Apexrom (APR)

APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy

Apexrom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apexrom (APR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apexrom (APR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apexrom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apexrom hinna ennustust kohe!

Apexrom (APR) tokenoomika

Apexrom (APR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apexrom (APR) kohta

Kui palju on Apexrom (APR) tänapäeval väärt?
Reaalajas APR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APR/USD hind?
Praegune hind APR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apexrom turukapitalisatsioon?
APR turukapitalisatsioon on $ 36.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APR ringlev varu?
APR ringlev varu on 454.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APR (ATH) hind?
APR saavutab ATH hinna summas 0.00123536 USD.
Mis oli kõigi aegade APR madalaim (ATL) hind?
APR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on APR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APR kauplemismaht on -- USD.
Kas APR sel aastal kõrgemale ka suundub?
APR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.