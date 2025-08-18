ApeScreener hind (APES)
ApeScreener (APES) reaalajas hind on $0.01711064. Viimase 24 tunni jooksul APES kaubeldud madalaim $ 0.01690596 ja kõrgeim $ 0.01783386 näitab aktiivset turu volatiivsust. APESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.167266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00165652.
Lüliajalise tootluse osas on APES muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, +0.41% 24 tunni vältel -14.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ApeScreener praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. APES ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.71M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ApeScreener ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ApeScreener ja USD hinnamuutus $ -0.0033690850.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ApeScreener ja USD hinnamuutus $ -0.0040751196.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ApeScreener ja USD hinnamuutus $ -0.02059365936921701.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.41%
|30 päeva
|$ -0.0033690850
|-19.69%
|60 päeva
|$ -0.0040751196
|-23.81%
|90 päeva
|$ -0.02059365936921701
|-54.61%
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: - What is the project about and its key features. - Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more. - Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories. - Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. - Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside. - Revoke contracts and monitor wallet safety. - Rebalance your assets based on your Investor Profile. - and more. Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge.
