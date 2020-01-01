Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apes Go Bananas (AGB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apes Go Bananas (AGB) teave AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE. Ametlik veebisait: https://agbcoin.com/ Ostke AGB kohe!

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apes Go Bananas (AGB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 102.93K $ 102.93K $ 102.93K Koguvaru: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T Ringlev varu: $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.93K $ 102.93K $ 102.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Apes Go Bananas (AGB) hinna kohta

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGB tokeni tokenoomikat, avastage AGB tokeni reaalajas hinda!

AGB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGB võiks suunduda? Meie AGB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGB tokeni hinna ennustust kohe!

