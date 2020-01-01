Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries.
We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool.
By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Apes Go Bananas (AGB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate AGB tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
AGB tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate AGB tokeni tokenoomikat, avastage AGB tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.