Rohkem infot AGB

AGB Hinnainfo

AGB Ametlik veebisait

AGB Tokenoomika

AGB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Apes Go Bananas logo

Apes Go Bananas hind (AGB)

Loendis mitteolevad

1 AGB/USD reaalajas hind:

--
----
-0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Apes Go Bananas (AGB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:16:59 (UTC+8)

Apes Go Bananas (AGB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-0.57%

+3.42%

+3.42%

Apes Go Bananas (AGB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGB muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel +3.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apes Go Bananas (AGB) – turuteave

$ 103.00K
$ 103.00K$ 103.00K

--
----

$ 103.00K
$ 103.00K$ 103.00K

819.20T
819.20T 819.20T

819,200,000,000,000.0
819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0

Apes Go Bananas praegune turukapitalisatsioon on $ 103.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGB ringlev varu on 819.20T, mille koguvaru on 819200000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 103.00K.

Apes Go Bananas (AGB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Apes Go Bananas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Apes Go Bananas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Apes Go Bananas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Apes Go Bananas ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.57%
30 päeva$ 0+47.44%
60 päeva$ 0+65.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Apes Go Bananas (AGB)

AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Apes Go Bananas (AGB) allikas

Ametlik veebisait

Apes Go Bananas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apes Go Bananas (AGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apes Go Bananas (AGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apes Go Bananas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apes Go Bananas hinna ennustust kohe!

AGB kohalike valuutade suhtes

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apes Go Bananas (AGB) kohta

Kui palju on Apes Go Bananas (AGB) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGB/USD hind?
Praegune hind AGB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apes Go Bananas turukapitalisatsioon?
AGB turukapitalisatsioon on $ 103.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGB ringlev varu?
AGB ringlev varu on 819.20T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGB (ATH) hind?
AGB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AGB madalaim (ATL) hind?
AGB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGB kauplemismaht on -- USD.
Kas AGB sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:16:59 (UTC+8)

Apes Go Bananas (AGB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.