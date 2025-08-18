Mis on Apes Go Bananas (AGB)

AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika

Apes Go Bananas (AGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apes Go Bananas (AGB) kohta Kui palju on Apes Go Bananas (AGB) tänapäeval väärt? Reaalajas AGB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Apes Go Bananas turukapitalisatsioon? AGB turukapitalisatsioon on $ 103.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGB ringlev varu? AGB ringlev varu on 819.20T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGB (ATH) hind? AGB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade AGB madalaim (ATL) hind? AGB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AGB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGB kauplemismaht on -- USD . Kas AGB sel aastal kõrgemale ka suundub? AGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGB hinna ennustust

