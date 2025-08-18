Rohkem infot APTR

Aperture Finance logo

Aperture Finance hind (APTR)

Loendis mitteolevad

1 APTR/USD reaalajas hind:

$0.00019656
$0.00019656$0.00019656
-47.90%1D
mexc
USD
Aperture Finance (APTR) reaalajas hinnagraafik
Aperture Finance (APTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.149148
$ 0.149148$ 0.149148

$ 0
$ 0$ 0

-2.84%

-47.95%

-10.08%

-10.08%

Aperture Finance (APTR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul APTR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. APTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.149148 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on APTR muutunud -2.84% viimase tunni jooksul, -47.95% 24 tunni vältel -10.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aperture Finance (APTR) – turuteave

$ 17.87K
$ 17.87K$ 17.87K

--
----

$ 196.56K
$ 196.56K$ 196.56K

90.90M
90.90M 90.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aperture Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 17.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. APTR ringlev varu on 90.90M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 196.56K.

Aperture Finance (APTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aperture Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000180965062552518.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aperture Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aperture Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aperture Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000180965062552518-47.95%
30 päeva$ 0-66.73%
60 päeva$ 0-84.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Aperture Finance (APTR)

Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX.

Üksuse Aperture Finance (APTR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aperture Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aperture Finance (APTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aperture Finance (APTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aperture Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aperture Finance hinna ennustust kohe!

Aperture Finance (APTR) tokenoomika

Aperture Finance (APTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aperture Finance (APTR) kohta

Kui palju on Aperture Finance (APTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas APTR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APTR/USD hind?
Praegune hind APTR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aperture Finance turukapitalisatsioon?
APTR turukapitalisatsioon on $ 17.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APTR ringlev varu?
APTR ringlev varu on 90.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APTR (ATH) hind?
APTR saavutab ATH hinna summas 0.149148 USD.
Mis oli kõigi aegade APTR madalaim (ATL) hind?
APTR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on APTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APTR kauplemismaht on -- USD.
Kas APTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
APTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APTR hinna ennustust.
Aperture Finance (APTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.