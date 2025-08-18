Mis on Aperture Finance (APTR)

Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX.

Üksuse Aperture Finance (APTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aperture Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aperture Finance (APTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aperture Finance (APTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aperture Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

APTR kohalike valuutade suhtes

Aperture Finance (APTR) tokenoomika

Aperture Finance (APTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aperture Finance (APTR) kohta Kui palju on Aperture Finance (APTR) tänapäeval väärt? Reaalajas APTR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune APTR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind APTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aperture Finance turukapitalisatsioon? APTR turukapitalisatsioon on $ 17.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APTR ringlev varu? APTR ringlev varu on 90.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APTR (ATH) hind? APTR saavutab ATH hinna summas 0.149148 USD . Mis oli kõigi aegade APTR madalaim (ATL) hind? APTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on APTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine APTR kauplemismaht on -- USD . Kas APTR sel aastal kõrgemale ka suundub? APTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APTR hinna ennustust

Aperture Finance (APTR) Olulised valdkonna uudised