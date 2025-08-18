Rohkem infot APRS

Apeiron hind (APRS)

1 APRS/USD reaalajas hind:

$0.00792037
$0.00792037
-3.90%1D
Apeiron (APRS) reaalajas hinnagraafik
Apeiron (APRS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.09%

-3.33%

-18.54%

-18.54%

Apeiron (APRS) reaalajas hind on $0.0078845. Viimase 24 tunni jooksul APRS kaubeldud madalaim $ 0.00777817 ja kõrgeim $ 0.00830738 näitab aktiivset turu volatiivsust. APRSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.89 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00490595.

Lüliajalise tootluse osas on APRS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -3.33% 24 tunni vältel -18.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apeiron (APRS) – turuteave

Apeiron praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. APRS ringlev varu on 197.71M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.89M.

Apeiron (APRS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Apeiron ja USD hinnamuutus $ -0.000272069274005553.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Apeiron ja USD hinnamuutus $ +0.0026704557.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Apeiron ja USD hinnamuutus $ +0.0045190926.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Apeiron ja USD hinnamuutus $ -0.003166325481393686.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000272069274005553-3.33%
30 päeva$ +0.0026704557+33.87%
60 päeva$ +0.0045190926+57.32%
90 päeva$ -0.003166325481393686-28.65%

Mis on Apeiron (APRS)

APRS is the token for the Apeiron game ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Apeiron (APRS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Apeiron hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apeiron (APRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apeiron (APRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apeiron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apeiron hinna ennustust kohe!

APRS kohalike valuutade suhtes

Apeiron (APRS) tokenoomika

Apeiron (APRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apeiron (APRS) kohta

Kui palju on Apeiron (APRS) tänapäeval väärt?
Reaalajas APRS hind USD on 0.0078845 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APRS/USD hind?
Praegune hind APRS/USD on $ 0.0078845. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apeiron turukapitalisatsioon?
APRS turukapitalisatsioon on $ 1.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APRS ringlev varu?
APRS ringlev varu on 197.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APRS (ATH) hind?
APRS saavutab ATH hinna summas 1.89 USD.
Mis oli kõigi aegade APRS madalaim (ATL) hind?
APRS nägi ATL hinda summas 0.00490595 USD.
Milline on APRS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APRS kauplemismaht on -- USD.
Kas APRS sel aastal kõrgemale ka suundub?
APRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APRS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.