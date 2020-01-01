Anzen USDz (USDZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Anzen USDz (USDZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Anzen USDz (USDZ) teave USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Ametlik veebisait: https://anzen.finance/ Valge raamat: https://docs.anzen.finance/ Ostke USDZ kohe!

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Anzen USDz (USDZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.16M $ 120.16M $ 120.16M Koguvaru: $ 122.04M $ 122.04M $ 122.04M Ringlev varu: $ 122.04M $ 122.04M $ 122.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 120.16M $ 120.16M $ 120.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.821209 $ 0.821209 $ 0.821209 Praegune hind: $ 0.984591 $ 0.984591 $ 0.984591 Lisateave Anzen USDz (USDZ) hinna kohta

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Anzen USDz (USDZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDZ tokeni tokenoomikat, avastage USDZ tokeni reaalajas hinda!

USDZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDZ võiks suunduda? Meie USDZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDZ tokeni hinna ennustust kohe!

