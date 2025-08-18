Mis on Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Anzen USDz (USDZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Anzen USDz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Anzen USDz (USDZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Anzen USDz (USDZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Anzen USDz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Anzen USDz hinna ennustust kohe!

USDZ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Anzen USDz (USDZ) kohta Kui palju on Anzen USDz (USDZ) tänapäeval väärt? Reaalajas USDZ hind USD on 0.98162 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDZ/USD hind? $ 0.98162 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Anzen USDz turukapitalisatsioon? USDZ turukapitalisatsioon on $ 119.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDZ ringlev varu? USDZ ringlev varu on 122.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDZ (ATH) hind? USDZ saavutab ATH hinna summas 1.052 USD . Mis oli kõigi aegade USDZ madalaim (ATL) hind? USDZ nägi ATL hinda summas 0.821209 USD . Milline on USDZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDZ kauplemismaht on -- USD . Kas USDZ sel aastal kõrgemale ka suundub? USDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDZ hinna ennustust

Anzen USDz (USDZ) Olulised valdkonna uudised