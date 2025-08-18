Rohkem infot USDZ

Anzen USDz hind (USDZ)

1 USDZ/USD reaalajas hind:

$0.981725
$0.981725
-0.40%1D
USD
Anzen USDz (USDZ) reaalajas hinnagraafik
Anzen USDz (USDZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.980336
$ 0.980336
24 h madal
$ 0.992568
$ 0.992568
24 h kõrge

$ 0.980336
$ 0.980336

$ 0.992568
$ 0.992568

$ 1.052
$ 1.052

$ 0.821209
$ 0.821209

-0.14%

-0.44%

-0.57%

-0.57%

Anzen USDz (USDZ) reaalajas hind on $0.98162. Viimase 24 tunni jooksul USDZ kaubeldud madalaim $ 0.980336 ja kõrgeim $ 0.992568 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.821209.

Lüliajalise tootluse osas on USDZ muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -0.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Anzen USDz (USDZ) – turuteave

$ 119.98M
$ 119.98M

--
--

$ 119.98M
$ 119.98M

122.59M
122.59M

122,593,236.854295
122,593,236.854295

Anzen USDz praegune turukapitalisatsioon on $ 119.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDZ ringlev varu on 122.59M, mille koguvaru on 122593236.854295. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 119.98M.

Anzen USDz (USDZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Anzen USDz ja USD hinnamuutus $ -0.0044152756841942.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Anzen USDz ja USD hinnamuutus $ -0.0079062619.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Anzen USDz ja USD hinnamuutus $ -0.0106008088.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Anzen USDz ja USD hinnamuutus $ -0.0122261000765543.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0044152756841942-0.44%
30 päeva$ -0.0079062619-0.80%
60 päeva$ -0.0106008088-1.07%
90 päeva$ -0.0122261000765543-1.23%

Mis on Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Üksuse Anzen USDz (USDZ) allikas

Anzen USDz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Anzen USDz (USDZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Anzen USDz (USDZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Anzen USDz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Anzen USDz hinna ennustust kohe!

USDZ kohalike valuutade suhtes

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika

Anzen USDz (USDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Anzen USDz (USDZ) kohta

Kui palju on Anzen USDz (USDZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDZ hind USD on 0.98162 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDZ/USD hind?
Praegune hind USDZ/USD on $ 0.98162. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Anzen USDz turukapitalisatsioon?
USDZ turukapitalisatsioon on $ 119.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDZ ringlev varu?
USDZ ringlev varu on 122.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDZ (ATH) hind?
USDZ saavutab ATH hinna summas 1.052 USD.
Mis oli kõigi aegade USDZ madalaim (ATL) hind?
USDZ nägi ATL hinda summas 0.821209 USD.
Milline on USDZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDZ kauplemismaht on -- USD.
Kas USDZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDZ hinna ennustust.
