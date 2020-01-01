Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Anzen Staked USDz (SUSDZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Anzen Staked USDz (SUSDZ) teave

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Anzen Staked USDz (SUSDZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
Koguvaru:
$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M
Ringlev varu:
$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.24M
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.4
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.898102
$ 0.898102
$ 0.898102$ 0.898102
Praegune hind:
$ 1.21
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SUSDZ tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SUSDZ tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SUSDZ tokeni tokenoomikat, avastage SUSDZ tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.