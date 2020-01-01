Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Anzen Staked USDz (SUSDZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) teave sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Ametlik veebisait: https://anzen.finance/ Valge raamat: https://docs.anzen.finance/ Ostke SUSDZ kohe!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Anzen Staked USDz (SUSDZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Koguvaru: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Ringlev varu: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Praegune hind: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Lisateave Anzen Staked USDz (SUSDZ) hinna kohta

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSDZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSDZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSDZ tokeni tokenoomikat, avastage SUSDZ tokeni reaalajas hinda!

SUSDZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSDZ võiks suunduda? Meie SUSDZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSDZ tokeni hinna ennustust kohe!

