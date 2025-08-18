Rohkem infot ANTI

Antitoken logo

Antitoken hind (ANTI)

Loendis mitteolevad

1 ANTI/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Antitoken (ANTI) reaalajas hinnagraafik
Antitoken (ANTI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01260369
$ 0.01260369$ 0.01260369

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-5.84%

-2.29%

-2.29%

Antitoken (ANTI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANTI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01260369 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANTI muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -5.84% 24 tunni vältel -2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Antitoken (ANTI) – turuteave

$ 69.89K
$ 69.89K$ 69.89K

--
----

$ 69.89K
$ 69.89K$ 69.89K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,376.09
999,973,376.09 999,973,376.09

Antitoken praegune turukapitalisatsioon on $ 69.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANTI ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999973376.09. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.89K.

Antitoken (ANTI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Antitoken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Antitoken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Antitoken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Antitoken ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.84%
30 päeva$ 0-3.29%
60 päeva$ 0+2.15%
90 päeva$ 0--

Mis on Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Antitoken (ANTI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Antitoken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Antitoken (ANTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Antitoken (ANTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Antitoken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Antitoken hinna ennustust kohe!

ANTI kohalike valuutade suhtes

Antitoken (ANTI) tokenoomika

Antitoken (ANTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Antitoken (ANTI) kohta

Kui palju on Antitoken (ANTI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANTI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANTI/USD hind?
Praegune hind ANTI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Antitoken turukapitalisatsioon?
ANTI turukapitalisatsioon on $ 69.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANTI ringlev varu?
ANTI ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANTI (ATH) hind?
ANTI saavutab ATH hinna summas 0.01260369 USD.
Mis oli kõigi aegade ANTI madalaim (ATL) hind?
ANTI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANTI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANTI kauplemismaht on -- USD.
Kas ANTI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANTI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.