Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Ametlik veebisait: https://www.antirug.ai/

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Anti Rug Agent (ANTIRUG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 439.15K $ 439.15K $ 439.15K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 439.15K $ 439.15K $ 439.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00043925 $ 0.00043925 $ 0.00043925 Lisateave Anti Rug Agent (ANTIRUG) hinna kohta

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANTIRUG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANTIRUG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANTIRUG tokeni tokenoomikat, avastage ANTIRUG tokeni reaalajas hinda!

ANTIRUG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANTIRUG võiks suunduda? Meie ANTIRUG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

