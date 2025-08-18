Mis on Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Anti Rug Agent (ANTIRUG) kohta Kui palju on Anti Rug Agent (ANTIRUG) tänapäeval väärt? Reaalajas ANTIRUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANTIRUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANTIRUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Anti Rug Agent turukapitalisatsioon? ANTIRUG turukapitalisatsioon on $ 305.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANTIRUG ringlev varu? ANTIRUG ringlev varu on 999.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANTIRUG (ATH) hind? ANTIRUG saavutab ATH hinna summas 0.01352923 USD . Mis oli kõigi aegade ANTIRUG madalaim (ATL) hind? ANTIRUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ANTIRUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANTIRUG kauplemismaht on -- USD . Kas ANTIRUG sel aastal kõrgemale ka suundub? ANTIRUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANTIRUG hinna ennustust

