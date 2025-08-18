Ankr Staked ETH hind (ANKRETH)
Ankr Staked ETH (ANKRETH) reaalajas hind on $5,176.56. Viimase 24 tunni jooksul ANKRETH kaubeldud madalaim $ 5,173.57 ja kõrgeim $ 5,462.84 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANKRETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,640.91 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 534.32.
Lüliajalise tootluse osas on ANKRETH muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -1.94% 24 tunni vältel -0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ankr Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 43.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANKRETH ringlev varu on 8.35K, mille koguvaru on 8353.79057950161. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.23M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ -102.66274342024.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +1,114.5858398400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +3,775.1523589920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +2,121.696365423438.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -102.66274342024
|-1.94%
|30 päeva
|$ +1,114.5858398400
|+21.53%
|60 päeva
|$ +3,775.1523589920
|+72.93%
|90 päeva
|$ +2,121.696365423438
|+69.45%
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANKRETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.