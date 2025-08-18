Mis on Ankr Staked ETH (ANKRETH)

ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.

Üksuse Ankr Staked ETH (ANKRETH) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Ankr Staked ETH (ANKRETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ankr Staked ETH (ANKRETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenoomika

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANKRETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ankr Staked ETH (ANKRETH) kohta Kui palju on Ankr Staked ETH (ANKRETH) tänapäeval väärt? Reaalajas ANKRETH hind USD on 5,176.56 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANKRETH/USD hind? $ 5,176.56 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANKRETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ankr Staked ETH turukapitalisatsioon? ANKRETH turukapitalisatsioon on $ 43.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANKRETH ringlev varu? ANKRETH ringlev varu on 8.35K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANKRETH (ATH) hind? ANKRETH saavutab ATH hinna summas 5,640.91 USD . Mis oli kõigi aegade ANKRETH madalaim (ATL) hind? ANKRETH nägi ATL hinda summas 534.32 USD . Milline on ANKRETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANKRETH kauplemismaht on -- USD . Kas ANKRETH sel aastal kõrgemale ka suundub? ANKRETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANKRETH hinna ennustust

