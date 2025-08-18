Rohkem infot ANKRETH

Ankr Staked ETH logo

Ankr Staked ETH hind (ANKRETH)

Loendis mitteolevad

1 ANKRETH/USD reaalajas hind:

$5,175.18
$5,175.18
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ankr Staked ETH (ANKRETH) reaalajas hinnagraafik
Ankr Staked ETH (ANKRETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5,173.57
$ 5,173.57
24 h madal
$ 5,462.84
$ 5,462.84
24 h kõrge

$ 5,173.57
$ 5,173.57

$ 5,462.84
$ 5,462.84

$ 5,640.91
$ 5,640.91

$ 534.32
$ 534.32

-1.40%

-1.94%

-0.18%

-0.18%

Ankr Staked ETH (ANKRETH) reaalajas hind on $5,176.56. Viimase 24 tunni jooksul ANKRETH kaubeldud madalaim $ 5,173.57 ja kõrgeim $ 5,462.84 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANKRETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,640.91 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 534.32.

Lüliajalise tootluse osas on ANKRETH muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -1.94% 24 tunni vältel -0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ankr Staked ETH (ANKRETH) – turuteave

$ 43.23M
$ 43.23M

--
--

$ 43.23M
$ 43.23M

8.35K
8.35K

8,353.79057950161
8,353.79057950161

Ankr Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 43.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANKRETH ringlev varu on 8.35K, mille koguvaru on 8353.79057950161. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.23M.

Ankr Staked ETH (ANKRETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ -102.66274342024.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +1,114.5858398400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +3,775.1523589920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ankr Staked ETH ja USD hinnamuutus $ +2,121.696365423438.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -102.66274342024-1.94%
30 päeva$ +1,114.5858398400+21.53%
60 päeva$ +3,775.1523589920+72.93%
90 päeva$ +2,121.696365423438+69.45%

Mis on Ankr Staked ETH (ANKRETH)

ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Ankr Staked ETH (ANKRETH) allikas

Ametlik veebisait

Ankr Staked ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ankr Staked ETH (ANKRETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ankr Staked ETH (ANKRETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ankr Staked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ankr Staked ETH hinna ennustust kohe!

ANKRETH kohalike valuutade suhtes

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenoomika

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANKRETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ankr Staked ETH (ANKRETH) kohta

Kui palju on Ankr Staked ETH (ANKRETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANKRETH hind USD on 5,176.56 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANKRETH/USD hind?
Praegune hind ANKRETH/USD on $ 5,176.56. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ankr Staked ETH turukapitalisatsioon?
ANKRETH turukapitalisatsioon on $ 43.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANKRETH ringlev varu?
ANKRETH ringlev varu on 8.35K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANKRETH (ATH) hind?
ANKRETH saavutab ATH hinna summas 5,640.91 USD.
Mis oli kõigi aegade ANKRETH madalaim (ATL) hind?
ANKRETH nägi ATL hinda summas 534.32 USD.
Milline on ANKRETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANKRETH kauplemismaht on -- USD.
Kas ANKRETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANKRETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANKRETH hinna ennustust.
Ankr Staked ETH (ANKRETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

